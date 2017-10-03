Атестований судовий експерт психолог Назаров Олег Анатолійович

Проведення судово-психологічних експертиз будь-якої складності в цивільних справах, кримінальному провадженні, в тому числі із застосуванням поліграфа в Києві і у всіх областях України
Психологічна експертиза із застосуванням поліграфа для встановлення ймовірності, повноти і джерела інформації, що повідомляється учасником справи (позивачем, відповідачем, підозрюваним, потерпілим, свідком тощо)
Психологічна експертиза встановлення факту моральних страждань і грошової компенсації за завдані страждання (моральна шкода) учаснику справи (позивачу, потерпілому від злочину)
Психологічна експертиза дитячо-батьківських відносин (учасники неповнолітні особи, батьки) у справах про встановлення місця проживання дитини, а так само встановлення опікунства в цивільному процесі
Психологічна експертиза текстів, аудіо, відеоматеріалів для встановлення наявності негативних психологічних ознак впливу на особистість людини, репутацію юридичної особи у справах про захист честі, гідності та ділової репутації
Напишіть вид судочинства (цивільне, кримінальне тощо) в якому у Вас БУДЕ або ВЖЕ ЗНАХОДИТЬСЯ справа, а так само конкретно суть Вашого питання (запиту) і судовий експерт з Вами зв'яжеться найближчим часом або зателефонуйте самі за телефонами: (093 ) 476 72 60, (098) 011 85 63, (044) 228 76 15,. В разі можливості, експерт Вам відповість відразу або пізніше передзвонить за Вашим номером телефоном. Консультація проводиться безкоштовно тривалістю по часу до 1 години. Однак, існує можливість також проведення платної консультації, у разі потреби в проведенні складної підготовчої роботи та детальним вивченням Ваших документів, для надання відповідей на питання, що Вас цікавлять. Тривалість платної консультації не обмежена часом та зазвичай проводиться до повного отримання всіх відповідей на Ваші запитання. Вартість платної консультації складає 2350 гривень.
Види психологічних експертиз розподіляються залежно від виду судочинства в рамках якого психологічна експертиза може бути призначена. Деякі види психологічної експертизи можуть знаходитися в стадії наукової розробки (п. 1.2.12 Інструкції *). Розрізняють судово-психологічну експертизу в кримінальному провадженні, цивільних та адміністративних справах. Мінімальна вартість психологічної експертизи становить 13 728,8 гривень з фактичним терміном виконання 10 робочих днів, простої категорії складності (стосується здебільшого науково-теоретичних експертних психологічних досліджень). Судовий експерт в кожному конкретному випадку встановлює категорію складності експертизи індивідуально, грунтуючись на об'єктивних критеріях оцінки складності, що описані на даному Інтернет-сайті в розділі «Вартість експертизи».
Наводяться роз'яснення розрахунку вартості психологічної експертизи, що проводиться відповідно до нормативних документів України, які регулюють діяльність українських атестованих судових експертів.
Нормативними документами, які регулюють вартість психологічної експертизи в Україні в 2021 році є: 1) Наказ Міністерства юстиції України від 29.01.2021 № 343/5 «Про встановлення вартості однієї експертогодини у 2021 році», 2) Постанова Кабінету Міністрів України від 01 липня 1996 року № 710 «Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів попереднього розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів» (зі змінами).
Вартість проведення психологічної експертизи визначається відповідно до нормативної вартістю однієї експертогодини, яка прийнята Міністерством юстиції України в році призначення експертизи (наприклад в 2021), яка множиться на фактичний час, який буде витрачено на проведення призначеної судової експертизи (п. 12 Інструкції **). Витрати фактичного часу визначаються існуючою категорією складності судової експертизи. Психологічна експертиза буває 4 категорій складності: проста (вимагає 80 експертогодини або 10 робочих днів), середньої складності (до 160 експертогодини або 20 робочих днів), складна (до 240 експертогодини або 30 робочих днів) і особливо складна (до 720 експертогодини або не найбільше 90 робочих днів). Вартість 1 експертогодини у 2021 році Мін'юстом встановлена в розмірі 171,61 гривня. Крім того, термін проведення експертизи може визначатися окремо домовленістю між замовником експертизи та судовим експертом з урахуванням завантаженості експерта і часу збору матеріалів на експертизу замовником.
З 03 жовтня 2017 року , кожна зі сторін у кримінальному, цивільному та адміністративному процесі може САМОСТІЙНО призначити проведення судово-психологічної експертизи відповідно до статей 95, 242 Кримінального процесуального кодексу України, 106 Цивільно-процесуального кодексу України, 104 Кодексу адміністративного судочинства України. Якщо сторона не призначає судову експертизу самостійно, а бажає її призначити в ході засідання суду, то відповідно до процесуальних кодексів, учасник справи повинен про це письмово повідомити суд і назвати судову експертизу, яку він не може призначити та надати висновок, а так само вказати причини, за якими експертиза не може бути подана в зазначений термін і докази, що підтверджують, що особа вчинила всі залежні від неї дії, що спрямовані на отримання вказаної судової експертизи (стаття 83 ЦПК, 79 КАС, 66 КПК).
Безпідставна спроба призначити судову експертизу в ході розгляду судової справи, крім обов'язкового призначення експертизи судом, може свідчити про штучне затягування прийняття рішення по справі, в разі, якщо інша сторона заперечує проти такого призначення експертизи в суді і просить суд прийняти рішення на підставі наявних матеріалів у справі. Відповідно до частини сьомої статті 81 ЦПК, суд не може збирати докази, що стосуються предмета спору, за власною ініціативою, крім витребування доказів судом в разі, коли він сумнівається в сумлінному здійсненні учасниками справи їх процесуальних прав або виконання обов'язків щодо доказів, а також в інших випадках, передбачених цим кодексом (Постанова ВП ВС від 15.09.2020 № 469/1044/17 (14-317цс19)).
Обсяг роботи судового експерта психолога залежить від 4 факторів: 1) кількість об'єктів або підекспертних осіб, які надаються на експертизу 2) кількості матеріалів (сторінок) справи, які надаються на експертизу і які повинен буде вивчити судовий експерт, 3) кількості судових (загальновизнаних наукових) методик, які він повинен буде застосувати, 4) кількість спеціальної літератури, яка повинна бути використана судовим експертом. При необхідності, за запитом замовника, експерт може скласти платну письмову довідку обґрунтування вартості судової експертизи. Вартість довідки - 1800 гривень, час виготовлення - 1,5 робочих дні, усна довідка надається безкоштовно.
Нормативні документи, новини в галузі судової психологічної експертизи, правові позиції Верховного Суду і інша корисна інформація для замовника експертизи, тестування на поліграфі
Назаров Олег Анатолійович має вищу психологічну, юридичну освіту, вчений ступінь кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.06 «Юридична психологія», вчене звання доцента, спеціальне звання - полковник поліції у відставці. Пройшов навчання (підвищення кваліфікації) за програмою підготовки фахівців «Психофізіологічне обстеження з використанням поліграфа» (свідоцтво №175 / 01), в тому числі по роботі на сучасному поліграфі EyeDetect (свідоцтво серія СК № 176). Стаж експертної практики з 2000 року. З 09 липня 2020 року є атестованим Міністерством юстиції України судовим експертом психологом (поліграфологом), який проводить в Україні незалежну від державних установ судових експертиз, професійну судово-психологічну експертизу відповідно до нормативних документів Міністерства юстиції України та чинного законодавства. Включений до складу єдиного державного Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України.
судовий експерт психолог Назаров Олег Анатолійович
З 2016 року працює головним редактором наукового журналу «Судово-психологічна експертиза, застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці» (ISSN 2521-1463). URL: https://expertize-journal.org.ua
З березня 2020 року є акредитованим тренером-викладачем Національної школи суддів України у напрямку судової експертизи, неодноразово заохочувався Почесною грамотою Національної школи суддів за професіоналізм у навчанні суддів, працівників апаратів судів.
З 2018 року постійний член Технічного комітету Е52 «Експертна психофізіологія» міжнародної організації в галузі стандартизації ASTM International (США).
Директор Київського міжнародного судово-експертного інституту психологічної експертизи і досліджень на поліграфі.
З 2019 року організовує в Україні різні освітні заходи для українських поліграфологів від Міжнародного співтовариства поліграфологів (США). В склад організації входять поліграфологи більше 23 країн світу.
Колегії поліграфологів України, Всеукраїнської незалежної науково-дослідної експертної спілки, Товариства психологів України.
З листопада 2020 року на періодичній основі проводить Вебінари з адвокатами різних областей України за акредитованими темами Вебінарів з напрямку різних видів судово-психологічної експертизи Вищою школою адвокатури Національної асоціації адвокатів України (НААУ).
З вересня 2018 року доцент кафедри кримінального права, процесу та криміналістики Київського інституту інтелектуальної власності та права Національного університету «Одеська юридична академія».
Член секції судово-психологічної експертизи, Президії Науково-консультативної та методичної ради з питань судової експертизи, Міжвідомчої Координаційної ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України.
Автор монографій, посібників, більше 50 наукових робіт з питань судової психологічної експертизи, досліджень із застосуванням поліграфа, юридичної психології, у тому числі рекомендованих до застосування Міністерством юстиції України.
Офіційні документи, що підтверджують кваліфікацію, освіту, участь в професійних заходах судового експерта психолога (поліграфолога) Назарова Олега Анатолійовича.
За посиланнями в соцмережах вказаних нижче, а також на сторінках науково-реферативного журналу «Судово-психологічна експертиза. Застосування поліграфа і спеціальних знань в юридичній практиці», ISSN 2521-1463 - https://expertize-journal.org.ua можна ознайомиться з різними новинами в галузі права і психологічної експертизи.
У разі оперативного прийняття рішення про призначення експертизи, пропонується замовити зворотний дзвінок для зв'язку судового експерта з Вами.
Місцезнаходження офісу судового експерта:
вулиця Магнітогорська, 1Б, офіс 304, місто Київ, 02094 (поруч метро Чернігівська),
Телефони:
+38 (093) 476 72 60, +38 (098) 011 85 63, +38 (044) 228 76 15.
E-mail: 2825818819@mail.gov.ua